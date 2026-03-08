クリスピー・クリーム・ドーナツの″オリグレ″が税抜150円！3月9日だけは20年前の価格で買えるよ。

クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年3月9日に「オリグレ150円DAY」を開催します（イベント・催事店舗を除く）。

20年前の価格で定番の味を楽しめる

日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして、看板商品の「オリジナル・グレーズド」が20年前と同じ価格で販売されます。

「オリジナル・グレーズド」は、通常216円のところ162円（税抜150円）に、12個入りの「オリジナル・グレーズド ダズン」が通常1728円のところ1620円（税抜1500円）に。

「オリジナル・グレーズド」単品の場合、特別価格となるのは１組につき2個までで、3個目からは通常価格となります。「オリジナル・グレーズド ダズン」には購入制限はありません。

無くなり次第終了します。

なお、「オリグレ150円DAY」は店頭購入限定で、クイックオーダー・各社デリバリーでは対象外です。

特別価格の商品は、他割引券・アプリクーポン（プレゼントクーポンは除く）との併用はできません。また、BOX割・コンボ割は適用されません。

詳しくは、公式サイトから確認できます。

