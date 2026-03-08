名古屋Dが4Qで23点差をひっくり返す大逆転…齋藤拓実が3P4本の猛追で茨城を撃破

3月8日、アダストリアみとアリーナで『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第24節GAME2が開催。名古屋ダイヤモンドドルフィンズが茨城ロボッツに大逆転勝利を収めた。

試合の立ち上がりは両者譲らず得点を重ね、互角の戦いを展開。続く第2クォーター、第3クォーターにはターンオーバーも多発し得点が伸び悩んだ名古屋D。茨城にロバート・フランクスを中心に加点され、23点のビハインドを背負って試合を折り返す。

迎えた最終クォーター序盤、ここまで無得点だった齋藤拓実が3ポイントを皮切りに息を吹き返す。このクォーターだけで4本の長距離砲を沈め、一気にペースを掴む。前半50.0パーセントの確率で沈められていた茨城の3ポイントが外れだしたことも手伝い、最後は怒涛の15－0のランで試合をひっくり返した。

敵地で2連勝を収めた名古屋Dはアーロン・ヘンリーが15得点3リバウンド3スティール1ブロック、齋藤が12得点3リバウンド6アシスト3スティール、スコット・エサトンが12得点10リバウンドのダブルダブルをマークした。一方の茨城は、フランクスが26得点7リバウンド、エリック・ジェイコブセンが14得点9リバウンド5アシスト3スティール1ブロックを挙げるも、第4クォーターがわずか4得点に留まり悔しい敗戦となった。

■試合結果



茨城ロボッツ 69－72 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



茨 城｜19｜24｜22｜ 4｜＝69



名古屋D｜18｜13｜11｜30｜＝72

【動画】4Qで猛攻を見せた名古屋Dが23点差をひっくり返す大逆転勝利