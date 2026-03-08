気象庁によりますと、日本付近は、西高東低の気圧配置となっています。一方、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ ８日（日）～１３日（金）雪雨シミュレーション

東京地方は、きょう（８日）は、高気圧に次第に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夜遅くは曇りとなるということです。

あす（９日）は、低気圧が伊豆諸島付近で発生して東北東へ進み、低気圧からのびる気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、曇り昼前から昼過ぎ晴れで、夜は雨や雪が降る所があるということです。

雪と雨のシミュレーションでは、関東地方は10日（火）一部地域で雪雲の予想となっています。



▶８日（日）～１３日（金）３時間ごとの雪雨シミュレーション

８日（日）の雪雨シミュレーション

気象庁によりますと、きょう（８日）関東甲信地方は、、高気圧に次第に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りの天気になるということです。



関東地方と伊豆諸島の海上では、うねりを伴い、８日はしけとなり、９日は波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。

９日（月）

気象庁によりますと、あす（９日）関東甲信地方は、低気圧が伊豆諸島付近で発生して東北東へ進み、低気圧からのびる気圧の谷の影響を受ける見込みです。



このため、曇りや晴れで、夕方から雨や雪が降り、雷を伴う所があるということです。

１０日（火）

１１日（水）

１２日（木）

１３日（金）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。