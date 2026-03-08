「呼んでくれ森保さん」「うますぎ」日本代表あるぞ！英古豪で絶好調の28歳が止まらない！劇的弾アシストで高まる代表招集待望論「最近結果しか残してない」「W杯いくぞ」

「呼んでくれ森保さん」「うますぎ」日本代表あるぞ！英古豪で絶好調の28歳が止まらない！劇的弾アシストで高まる代表招集待望論「最近結果しか残してない」「W杯いくぞ」