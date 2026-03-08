「呼んでくれ森保さん」「うますぎ」日本代表あるぞ！英古豪で絶好調の28歳が止まらない！劇的弾アシストで高まる代表招集待望論「最近結果しか残してない」「W杯いくぞ」
森下龍矢と大橋祐紀が所属するイングランドの古豪ブラックバーンが、現地３月７日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第36節で、ポーツマスとホームで対戦。１−１のドローに終わった。
２月に１ゴール・３アシストをマークし、リーグの月間MVP候補にノミネートされるなど絶好調の森下は、この試合でも目に見える結果を残す。
０−１で迎えた後半アディショナルタイム３分、右サイドでボールをキープすると、左足で正確なクロスを供給し、ヘイデン・カーターの劇的なヘッド弾をアシストしてみせた。
28歳MFのパフォーマンスに、インターネット上では次のような声が上がった。
「またアシスト森下かあ。すごいな」
「熱すぎる！」
「アシスト見事」
「欧州遠征に呼ぶべきだわ。最近結果しか残してない」
「視野の広さとスタミナは本物」
「森下を呼んでくれ森保さん」
「ほんと良い選手。地元ファンからも愛されてるし」
「森下W杯いくぞ！！」
「うますぎ。代表呼ばれるでしょこれ。絶対」
昨年６月シリーズ以来の森保ジャパン復帰はあるのか。怪我人が続出するなか、複数ポジションをこなせる森下は貴重でもあり、招集待望論が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的同点弾をアシストした森下の高精度クロス
