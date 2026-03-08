ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM6）

　「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AirPods Pro 3

MFHP4J/A（アップル）

2位　Soundcore P40i

A3955N_1（Anker）

3位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

MXP93J/A（アップル）

4位　AirPods 4

MXP63J/A（アップル）

5位　REDMI Buds 8 Lite

M2539E1（Xiaomi）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

WF-1000XM6（ソニー）

7位　ワイヤレスステレオヘッドセット

WF-C510（ソニー）

8位　Soundcore P30i

A3959N_1（Anker）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

WF-1000XM5（ソニー）

10位　Soundcore Liberty 5

A3957N_1（Anker）

　26年2月の完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro 3（MFHP4J/A）」が6カ月連続の首位を獲得した。

　Ankerの「Soundcore P40i（A3955N_1）」は前月に続き2位をキープ。「AirPods 4」シリーズを2か月連続で上回り、アップルのTOP3独占を阻止している。

　6位に初登場したのはソニーの「ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM6）」。同社のフラッグシップモデルである「WF-1000XM」シリーズの約2年5カ月ぶりとなる新製品で、2月27日の発売ながらいきなりのTOP10入りとなった。

■文：筧 采斗（かけい さいと）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。