「日本は並外れていた」圧倒的大勝のなでしこジャパンに相手選手が感服！「学ぶべきことが非常に多くあった」【女子アジア杯】

「日本は並外れていた」圧倒的大勝のなでしこジャパンに相手選手が感服！「学ぶべきことが非常に多くあった」【女子アジア杯】