「日本は並外れていた」圧倒的大勝のなでしこジャパンに相手選手が感服！「学ぶべきことが非常に多くあった」【女子アジア杯】
３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、なでしこジャパンがインドと対戦した。
初戦の台湾戦（２−０）から先発メンバーを大幅に入れ替えたなか、なでしこジャパンは立ち上がりから相手を圧倒。開始４分の山本柚月の先制ゴールを皮切りにゴールラッシュを披露する。前半だけで５点を奪えば、後半も６ゴールを加点し、終わってみれば11−０と大勝だった。
衝撃のスコアで大勝したなでしこジャパンの強さに相手選手は脱帽している。
インドメディア『THE TIMES OF INDIA』によれば、インドMFサンギータ・バスフォアは「日本は並外れていた。この試合では学ぶべきことが非常に多くあった」とゲームを振り返っている。
そして「次の試合ではもっと良い結果を出せることを願っている。まだ予選突破のチャンスはあるし、良いパフォーマンスができるはず」とグループステージ最終戦に意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
