HANAの1stTour『BORN TO BLOOM』がスタート！新曲「Bad Girl」発表＆初パフォーマンスのサプライズも

HANAの1st Tour『BORN TO BLOOM』が、3月7日の愛知公演よりスタート。新曲「Bad Girl」発表＆初パフォーマンスにファンも熱狂した。

■新曲「Bad Girl」と共にHANAの7色の声がツアーでメッセージを届ける

HANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された1st Tour「BORN TO BLOOM」はALBUM『HANA』の収録楽曲を中心に構成されたパフォーマンスに加え、ツアーならではの演出も随所に盛り込まれ、会場に集まったファンの熱量は終始最高潮に達した。

本ツアーは7月まで約5か月にわたり開催。各地で“HONEYs”へこれまでの感謝と想いを直接届けながら、HANAの新たな物語を全国へと広げていく。

そしてこの日、誰も予想していなかった新曲「Bad Girl」をサプライズ発表＆初披露。

突如解き放たれた新曲に、会場は驚きと歓声に包まれた。

「Bad Girl」は「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情をつづったポップロックで、好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を描いている。

自分を変えることへの戸惑いと、それでも好きだから近づきたいという衝動の間で「本当の自分」と「相手に好かれる自分」のあいだで揺れ動く心や、誰かの“特別”になりたいという切実な願いを描いた少しビターなロックラブソングとなっている。

そんな「Bad Girl」は、3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングとなっている。HANAメンバーの飾らない日常の素顔を切り取った映像とともに、楽曲の一部が公開され、早くもSNSでは話題に。まだリリース情報の詳細は明かされておらず、謎に包まれた新曲「Bad Girl」の全貌に、今後ますます注目が集まりそうだ。

■リリース情報

2026.2.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.2.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

