いきものがかりデビュー20周年記念！5日連続のいきものがかりリスニングパーティーの実施が決定

いきものがかりのデビュー20周年を記念して、3月11日から5日連続リスニングパーティーの開催が決定した。

■全国のファンと一緒にいきものがかり20周年で盛り上がろう！

元日の「超ありがとう」配信から代表曲「ありがとう」のストリーミングが１億回再生突破。さらに新解釈コラボレーションアルバムのリリース、「超いきものがかりフェス」開催と周年イヤーを驀進中のいきものがかり。

先日3月2日（ミーツの日）に新解釈コラボレーションアルバム『いきものがかり meets 2』の収録内容が発表され、豪華なアーティストの面々にSNS上でも期待の声が寄せられています。そんな中、『いきものがかり meets 2』の発売日当日・3月11日からデビュー日の3月15日にかけて、5夜連続でリスニングパーティーの実施が決定した。

『いきものがかり meets 2』発売日の3月11日はAWAラウンジにて『いきものがかり meets 2発売記念リスニングパーティー』。

3月12日はStationheadにて『いきものがかり meets 2 & オリジナル曲特集』。

3月13日はいきものがかりオフィシャルYouTubeにて『いきものがかり meets 2＆いきものがかりスペシャルセレクション』。

超いきものがかりフェス当日となる3月14日～15日はリスパにて『超いきものがかりフェス アフターパーティー』が実施される。

この５夜連続リスニングパーティー祭りでファン同士で一緒にいきものがかりデビュー20周年をお祝いしよう。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL ALBUM『いきものがかり meets 2』

2026.03.11 ON SALE

ALBUM『いきものがかり meets 2』

■ライブ情報

『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～』

03/14千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

03/15千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

出演者

03/14［DAY1］アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、JUJU、スキマスイッチ、槇原敬之

03/15［DAY2］鈴木雅之、TOMOO、秦基博、ゆず、wacci

『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!～47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!～』

04/18（土）神奈川・厚木市文化会館

04/26（日）千葉・市川市文化会館 大ホール

04/29（水・祝）群馬・高崎芸術劇場 大劇場

05/23（土）岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

05/24（日）鳥取・米子コンベンションセンター

07/18（土）福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール

07/19（日）熊本・熊本城ホール メインホール

08/01（土）長崎・ベネックス長崎ブリックホール

08/02（日）大分・iichikoグランシアタ

08/09（日）山形・やまぎん県民ホール

08/29（土）滋賀・大津市民会館 大ホール

10/03（土）島根・島根県芸術文化センターグラントワ

10/04（日）広島・広島文化学園HBGホール

10/10（土）香川・レクザムホール・大ホール

10/11（日）愛媛・松山市民会館・大ホール

10/17（土）青森・リンクステーションホール青森

11/03（火・祝）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

…他順次発表

■各リスニングパーティー参加方法

・3月11日21:00～22:00 AWAラウンジ『いきものがかり meets 2発売記念リスニングパーティー』

https://mf.awa.fm/open_ikimonogakari_0311_pr

・3月12日21:00～ Stationhead『いきものがかり meets 2発売記念リスニングパーティー』

「Stationhead」アプリからいきものがかりスタッフアカウント（@ikimonostaff）をフォロー

・3月13日21:00～23:00 YouTube『いきものがかり meets 2＆いきものがかりスペシャルセレクション』（現在、非公開。後日ページ解禁）

・3月14日21:00～ リスパ『超いきものがかりフェス DAY1 アフターパーティー』

・3月15日21:00～ リスパ『超いきものがかりフェス DAY2 アフターパーティー』

「リスパ」アプリ内のいきものがかりチャンネル（@IKIMONOofficial）から参加

■関連リンク

『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～』公式サイト

https://ikimonogakari20thfes.jp/

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com