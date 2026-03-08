3月末で閉館する兵庫県伊丹市の市立演劇ホール「アイホール」＝2026年1月

関西の小劇場演劇の一大拠点として長年親しまれた兵庫県伊丹市の市立演劇ホール「アイホール」が、3月末で閉館する。老朽化や市民利用の低さが理由で、舞台関係者らの存続運動も実らなかった。文化の灯をどうつなぐか、模索が続く（共同通信＝加藤駿）

JR伊丹駅を出ると、ガラス張りの建物が立ち上がる。最大300席、3階まで吹き抜けの開放的なホール。35分割された床面は、それぞれが昇降する可動式で、舞台と客席を柔軟に組める。実に凝った造りの小屋だ。

1988年の開館に先立ち、市は文化の活性化を目指す「劇場都市」を宣言。「その象徴として、自治体では珍しい現代演劇が中核の施設ができた」と、大阪芸術大短期大学部教授で演劇評論家の九鬼葉子さんは語る。

「貸し館」にとどまらず、主催・提携公演を積極的に展開。1990年代半ばから、若手劇作家の育成や市民参加のワークショップ、中高演劇部のイベントにも注力してきた。「多くの人材を輩出し関西演劇界の活性化を支えてきた」（九鬼さん）。

だが市は2021年、指定管理委託料が年間約9千万円かかる一方、市民の利用率が低いなどとして、用途転換を含めた検討を表明。劇作家平田オリザさんら舞台関係者が署名などで存続を訴えたが、2025年に閉館が決まった。ホール跡は民間業者の活用を検討する。

ホールで長年公演し、ディレクターなども歴任した劇団太陽族代表の岩崎正裕さんは「自由度が高く、野心的な試みができる場だった」。普及活動では演劇の魅力を伝える中で、一人一人が表現を通して何かを獲得し、生きる価値を考えられる希望があった、と振り返る。閉館は自身にとって「光が消えること。でも、この状況では誰かを悪者にはできない」。

市文化振興課の金子友次朗課長は「市民に意義を伝えきれなかったのは、市の責任でもあり反省点だ」と話す。普及活動など舞台芸術事業は継続し、別の文化施設に、縮小した演劇スペースを整備する方針だ。「悲観的にならず、少しでも灯を次につなげたい」

◎アイホール・ショーケース

約37年の歴史を将来に残すべく、アイホールは公演や関係者のメッセージのアーカイブをホームページで公開している。3月7〜21日には「アイホール・ショーケース」を開催。これまでホールに関わった6団体に加え、今後の舞台芸術事業に関わってほしい気鋭の12団体を各地から招き上演するほか、ワークショップも行う。

劇団太陽族代表の岩崎正裕さん＝2026年1月、兵庫県伊丹市

劇団太陽族「横切るひとり、見つめるひとり、なにもない空間」＝2025年12月、兵庫県伊丹市の市立演劇ホール「アイホール」（撮影・持永懐季）

兵庫県伊丹市の市立演劇ホール「アイホール」の内部＝2026年1月