もはや芸術ともいえる、人気日本人女子レスラーの“毒霧”。美女レスラーの顔面を襲った衝撃技の決定的瞬間を捉えた写真が話題となっている。

【画像】日本人女子、鮮やか“毒霧”噴射の「決定的瞬間」

WWEスーパースターのアスカが日本時間2日、自身のインスタグラムを更新。久々に炸裂した自身の“必殺技”の決定的瞬間を捉えた写真を公開した。

同1日に開催されたプレミアムライブイベント「イリミネーション・チェンバー」女子チェンバー戦に出場したアスカ。試合には惜しくも敗れてしまったものの随所で持ち味を発揮し、中でも長年のライバルであるアレクサ・ブリスの決定機を阻止するため“毒霧”も久々に放ってみせるなど、会場を大いに沸かせた。

投稿ではその毒霧が放たれた決定的瞬間の写真が披露され、白塗りでピエロのようなアイメイクのアスカがこれでもかと目を見開き、エメラルドグリーンの“ポイズンミスト”を噴射。アレクサ目掛けて“モロに”直撃した瞬間を写し出している。

投稿には約1万件の“いいね”が押され、「もはやアート」「結果に関わらず、我が皇后は力強いパフォーマンスをした」「未だ最高なアスカ」「素晴らしい写真」などコメントでも絶賛状態だった。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved