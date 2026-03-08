1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCが行われ、延長10回タイブレークの末、台湾が5-4で韓国を下した。試合後はナインも東京ドームのファンも号泣。X上の日本人にも反響が広がった。

壮絶な一戦だった。主将の陳傑憲らナインが大粒の涙を流せば、東京ドームを埋めたファンも感動で泣いていた。

4-4で延長戦に突入。無死二塁から始まるタイブレーク。10回、台湾が代走に送ったのは陳傑憲だ。5日のオーストラリア戦で死球を受け、左手人差し指を負傷。左手にプロテクターをはめて塁上に立った。

先頭打者のバントが一塁前に転がると、陳傑憲が激走。ヘッドスライディングで痛めている左手でベースに触れた。野選でオールセーフ。続く打者のスクイズで生還。これが決勝点となった。

X上の日本人ファンの心も揺さぶる好ゲーム。「今大会ベストゲームまであるだろこれ」「台湾の選手が号泣しててもらい泣き」「私も泣いたわ」「台湾・韓国の試合、良い試合過ぎて号泣でした。。」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）