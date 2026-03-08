【LEPSIMの春カラー】が大人可愛い！ 40・50代が着映える♡「優秀シャツ」
春コーデに取り入れたい華やかなカラー。カラーシャツならボタンを留めて着ても羽織にしても、腰に巻いてプラスワンアイテムとしても使えてヘビロテできそうです。今回ご紹介するのは、着こなしがパッと明るくなる【LEPSIM（レプシィム）】のシャツ。ゆとりのあるシルエットで、こなれ見えも狙える予感。
春コーデでメイン使いしたい爽やかカラーシャツ
【LEPSIM】「ストライプ刺繍シャツ」\6,600（税込）
ストライプ柄の入った春らしいピンクシャツ。やや透け感があって軽やかな印象です。淡色で甘すぎないので大人も着こなしやすく、顔まわりを明るく見せてくれそう。袖口の刺繍やバックの配色テープが可愛いポイントになっています。こちらのスタッフさんのように、総レースのインナーを重ねて首元や袖口から覗かせると今っぽさがUP。
腰巻きアレンジでこなれ感をプラス
グレーのスウェットシャツ × ジーンズのシンプルコーデに、イエローのシャツを腰巻き。そのプラスワンの差し色で、着こなしがグッと春らしくなります。カラーはピンク・イエローのほか、ブルー、無地のライトブルーもラインナップ。大人女性のワードローブにもぜひ加えたい一枚です。
Writer：licca.M