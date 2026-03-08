10部相当の「Sol Naciente（ソル・ナシエンテ）」を立ち上げ

元日本代表FW大久保嘉人氏が3月8日、自身の公式YouTubeで2026年9月からスペイン北東部カタルーニャ4部（10部相当）の新クラブ「Sol Naciente（ソル・ナシエンテ）」を創設し、クラブダイレクターに就任したことを発表した。

自身が昨年4月に移住したバルセロナで立ち上げるクラブは3つのビジョンを掲げる。

1つ目はバルセロナを訪れた際に「試合を見に行きたいと思ってもらえるクラブ、観光名所になること」。日本人のコミュニティー作りにも貢献する。2つ目は「アマチュアカテゴリからラ・リーガを目指すこと」。将来的にはFCバルセロナやレアル・マドリードなど強豪ひしめく1部昇格を目標とする。3つ目は「将来的にW杯優勝へ導くストライカーを育てること」。そのために「ストライカー発掘プロジェクト」を日本で開催。大久保氏は「埋もれている才能がたくさんある」として、トライアウトの開催を決意した。

合格者はバルセロナへ行き、「Sol Naciente」で1年間プレーする。大久保氏の指導を直接受けられ「ストライカーとして上のカテゴリを目指してほしい」と挑戦の場が提供される。応募資格は18〜23歳の選手。合格者は「生活費や語学学校の費用もサポートする」という。

大久保氏にとって大きな挑戦。スペインで新たな扉を開ける。（FOOTBALL ZONE編集部）