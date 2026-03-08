高田延彦、夫婦でWBC現地観戦を満喫「ヒリヒリした極上のゲームだった」
元プロレスラー・総合格闘家でタレントの高田延彦が7日にインスタグラムを更新し、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の観戦を報告。タレントで妻の向井亜紀との2ショットを披露した。
【写真】高田延彦、イケオジになった江藤智と2ショット
高田が「ホントに素晴らしい風景だ」と投稿したのは、WBCの日本対韓国戦が行われた東京ドームでのオフショット。写真には、グラウンドを背景にした高田と向井の2ショットや、試合を観戦する向井のソロショットが収められている。
投稿の中で高田は日本が逆転勝利を収めた試合を振り返り「いやー！ヒリヒリした極上のゲームだった」とつづり「オーターニさーん、鈴木誠也選手、吉田正尚選手のメジャー組本塁打競演にも痺れました！」とコメント。さらに「やはり韓国は手強かったね」と韓国チームの健闘も称えている。
引用：「高田延彦」インスタグラム（＠takada_nobuhiko）
※高田延彦の「高」の字は正確には「はしごだか」
