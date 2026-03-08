◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

皐月賞トライアルが１０頭で争われ、３番人気のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）がゴール前差し切り、重賞初制覇を飾った。川田将雅騎手は１４年トゥザワールド、１８年ダノンプレミアムに続く当レース３勝目。勝ちタイムは２分０秒２。

２番人気のライヒスアドラー（佐々木大輔騎手）が２着。１番人気で３着のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）までが、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場、芝２０００メートル）への優先出走権を獲得した。京成杯４着から臨んだタイダルロック（三浦皇成騎手）はゴール前で上位３頭に離されて４着。惜しくも皐月賞切符には届かなかった。

三浦皇成騎手（タイダルロック＝４着）「ペース的にいいところで運べたと思います。４コーナーで開いたところにスッといければ良かったのですが、ちょっとモタついてしまって。僕がうまく誘導できれば違ったと思います。申し訳なかったです」

原田和真騎手（モウエエデショー＝５着）「体を起こしたり馬の感じを見つつだったので、あの位置になりましたが、直線はスムーズに入れてこちらのプッシュにもこたえてくれました。この馬の力は発揮できたと思います」

矢野貴之騎手（コスモギガンティア＝６着）「馬はすごく良くなっていました。芝にも対応できました。思っていたより一列前で競馬できましたが、そのぶん、さばきににくくなってしまったかな。それでも上位とは同じような脚で上がってきてくれています。また挑戦してもらいたいです」

武藤雅騎手（ステラスペース＝７着）「自分の競馬に徹しました。無理せずスムーズに２番手でいけました。これから徐々に力をつけていければいいですね」

高杉吏麒騎手（バリオス＝８着）「思っていたより外、外を回る形になってしまいました。まだ経験の浅い馬ですし、これから良くなってくると思います」

大野拓弥騎手（アメテュストス＝９着）「スタートが決まっていいリズムで走れていましたが、最後はスペースがありませんでした」

角田大和騎手（メイショウソラリス＝１０着）「速くも遅くもなく理想的な感じでいけたのですが。今日は入れ込みがありました。もう少し距離は短くてもいいかもしれません」