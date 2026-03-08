伊礼彼方、大河『豊臣兄弟！』出演決定 浅井家重臣・遠藤直経役に
俳優の伊礼彼方が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。伊礼は浅井長政の重臣・遠藤直経を演じる。伊礼の大河ドラマ出演は『八重の桜』（2013年）、『花燃ゆ』（2015年）、『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年）に続く出演となる。
【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…
同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。伊礼が演じる遠藤直経は浅井長政に仕える重臣で、長政が織田信長の妹・市をめとり同盟を結んだことに反発する人物。長政の父・久政とともに織田氏の排除を図ろうと動く。
出演オファーを受けた際について伊礼は、「朝ドラ『らんまん』を経験して以来、映像芝居の面白さに魅了され、映像へのシフトチェンジを試みている時に念願の大河ドラマ出演の話が飛び込んできた」と振り返り、「一気に夢が叶った。これほど嬉しいものはない」と喜びを語った。
撮影に参加した感想については、舞台での時代劇経験があるため大きな苦労はないと思っていたとしながらも、「甲冑と鎧兜の息苦しさにはびっくりした。武士はこれで戦っていたのかと想像するだけで頭が下がる」とコメント。乗馬の稽古など初めての経験も多かったと明かした。
また撮影現場では、所作の指導や共演者からの歴史的なアドバイスを受けたことにも触れ、「演技以外にも多くのことを学べた現場だった」と振り返り、「感謝の気持ちでいっぱい」と語った。
