◇ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・プールA(7日、ヒラム・ビソーン・スタジアム)

パナマは強敵プエルトリコに勝利まであと一歩に迫るも延長戦でサヨナラ負け。9回には巨人でプレーするバルドナード投手が痛恨の押し出し四球で追いつかれました。

パナマは5回に2本のタイムリーで2点を先制。6回には本塁打王3度のアレナード選手に犠牲フライを許しますが、1点リードで終盤に突入します。

8回は、メンドーサ投手が2アウトから死球を与えたところで、バルドナード投手が登板。4番のコルテス選手を内野ゴロに打ち取り、勝利まであと1イニングとなります。

9回のマウンドにも上がったバルドナード投手。四球と安打で1アウト1、3塁とされますが、バスケス選手をライトフライとします。

勝利まであとアウト1つ。しかしここからきわどいボールを投げ込むも2者連続四球を与え、押し出しで失点。土壇場で追いつかれ、悔しそうな表情をみせる左腕はここで降板となりました。

このまま2-2で延長戦に突入すると、先攻のパナマが1点を奪いますが、プエルトリコがヘルネイズ選手のサヨナラホームランが飛び出すなど、勝利目前から痛恨の敗戦となりました。

プエルトリコは第3回、第4回大会で準優勝の強豪。パナマは勝利目前でしたが、初戦のキューバ戦に続き連敗となりました。