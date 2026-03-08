Snow Man佐久間大介、母・兄・弟が緊急参戦 幼少期の“証言”飛び出す
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介と俳優の小沢仁志が、あす9日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演する。佐久間の母・兄・弟が、緊急参戦し、何も知らされていない佐久間は突然の家族の登場に「マジで!?」と大混乱になる。
【番組カット】Snow Manの元気印！小沢仁志と笑顔を見せる佐久間大介
江戸川区葛西で生まれ育った佐久間は、幼少期に家族で通ったレストランや友人たちと遊んだ葛西臨海公園での思い出を家族の証言とともに振り返る。一方、新宿の百人町で生まれた小沢は、映画『ALWAYS 三丁目の夕日』さながらの古き良き昭和の新宿を当時の映像を交えながら語る。
今では、Snow Manの“元気印”として活躍する佐久間だが、幼少期は内気で内向的な少年だったという。母からは「目立つのも嫌いで、人の目を見て話せないんですよ」との証言が飛び出す。しかし、そんな佐久間は、ダンス教室に通いはじめてから徐々に性格がポジティブに変わっていったという。
スタジオには、そんな佐久間少年を知るダンス教室の恩師が登場。事務所入所のきっかけにもなった恩師との再会では、佐久間の優しい人柄を表すようなエピソードが語られる。
また、小沢が出演している任侠シリーズで話題の『日本統一』から大物俳優軍団も登場。スタジオの空気が一変する。小沢をよく知る俳優たちが明かす小沢のプライベートでの言動に、小沢は思わずタジタジになる。
そして、Snow Man新曲「オドロウゼ！」しゃべくりSPダンスも披露する。
