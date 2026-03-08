「世界3大ロビイスト」の一人として活躍した朴東宣（パク・トンソン）氏と長年にわたりビジネスパートナーとして行動をともにしてきた加藤むつみ氏（株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締役社長）に内外タイムスがインタビュー。バッキンガム宮殿で出会ってから世界を飛び回り、各国のVIPと交流し、歴史の転換点を目の当たりにしてきた。

加藤氏の人生を変えたといっても過言ではない朴東宣氏と別れの時は突然やってくる。全3回の最終回は、朴東宣氏との思い出と自身の今後について語った。

加藤むつみ氏独占インタビュー（第2回）ロビイスト朴東宣氏が大喪の礼で見せた“ウルトラC” から続く

朴東宣氏は日本統治時代の1935年に現在の北朝鮮で生まれた。朝鮮戦争の勃発によって南へ移動したが、父親が石油会社の代理店を営む裕福な家庭だったため、幼少期から大切に育てられたという。

「自分付きの方が16名くらいいたそうです。トイレに行く時も人がついてきたし、ボタンの外し方も分からなかった。スプーンより重たいものを持ったことないみたいなお坊ちゃんでした。お母様が抗日運動をやっていたので、17歳で日本ではなくアメリカに留学したら、自分で洋服も着なくちゃいけないし、洗濯もしなくちゃいけない生活になってガラッと変わったみたいです」

多感な時期に激しい変化を経験したことは朴東宣氏のその後の人生に大きな影響を与えただろう。それがロビイストとして有利に働いた側面もあったかもしれない。

「アコースティックも大好きだし、バイオリンも弾けたのでバイオリニストになりたかったと言ってました。いい生活をしていたこともあって社交術が身に付いたんだと思います」

プレゼントもたくさんもらった。外国製の時計、ネックレスなど高価なものばかりだった。

「プレゼントをあげるのが大好きでしたね。いろいろなものをいただきました」

「今の時代に必要な人だった」

そんな朴東宣氏との別れは突然だった。2024年9月。それまでも転倒して入院したことが何度もあったため、ソウルの病院に入院したと一報を受けた時も驚きはなかった。

「私は東京にいたんですが、またすぐ退院するだろうなと思っていたんです。20年近く前に腎臓移植したんですが、インスリンを打ちながらケニアやアブダビに行ったり、元気にしていたんです。ところが数日後に亡くなったと聞いてびっくりして…。うそかと思いました」

享年89歳。韓国はもちろん、世界の歴史を動かした巨星が落ちた。葬儀には各国の大使、国会議員たちが訪れ、偉大な故人をしのんだ。

「私にとっては、ありがとうしかないです」

そう言うと、次のように言葉を紡いだ。

「今の時代に必要な人だったのになぁと思います。世界情勢が緊迫しているからこそ、アメリカをよく知っている存在が必要です。ミスター・パクはトランプ政権の側近だったポール・マナフォートさんが来日した時に、菅義偉先生との極秘会談をセッティングしたこともありました。ワンナイトでニューヨークまで飛ぶこともしょっちゅうでしたし、人に尽くしてコネクションを作るのがすごく上手でした。日本もそうですけど、韓国も重い関税を課されたからミスター・パクが必要な時代だと韓国の人たちは言っているそうです」

加藤氏自身も故人から学んだ仕事のやり方や人脈を生かし、現在は株式会社ジョージタウンコンサルティングの代表取締役社長を務める。日本の政治家らが加藤氏を頼って相談に来ることも多い。

「アメリカやアジア、アフリカにも人脈はあるので、ミスター・パクの仕事を引き継いでやりたいと思っています。日本のためにいい条件を引き出せたらなと動いていますよ」

最後に、数えきれないほどのVIPと接してきた加藤氏から見たトップリーダーの共通点を聞くと、次のように答えた。

「謙虚な方が多いですよ。ソニーの盛田（昭夫）会長とか京セラの稲盛（和夫）会長もそうですが、本当に謙虚な人間性で、品格がありますね」

そう言うと、加藤氏は気品を漂わせながらほほ笑んだ。

（右から）加藤むつみ氏と朴東宣氏（本人提供）

《プロフィール》

加藤むつみ（かとう・むつみ） 宮城県仙台市生まれ。明治大学時代、英ロンドン留学中に「世界3大ロビイスト」朴東宣氏と出会う。仕事を手伝いながら世界中のVIPと会って人脈を拡大。現在は政財界を中心にコンサルティング業務を行う株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締役社長。