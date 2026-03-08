「ヴィーナスシリーズ第６回酒処京都新京極スタンド杯」（８日、びわこ）

追い風３メートルで、時折強い突風が吹く中、ヴィーナスシリーズの優勝戦が１２Ｒで行われた。進入はＳ展示同様３対３の枠なり。Ｓ展示ではコンマ３０と遅れていた１号艇の山川美由紀（５９）＝香川・５７期・Ａ２＝は、「Ｓ展示でまた鳴いて冷やっとした」と不安を抱えてのレースとなった。しかし、本番ではコンマ０５のトップスタートを決めてそのまま先マイで圧逃した。「本番は起こしを変えていった」とさすがの本領発揮となった。２着には２号艇の桜本あゆみ（群馬）が入り、３着には津田裕絵（山口）が、節イチパワーで猛追する大橋栄里佳（福岡）を抑えて守り切った。

通算では８３回目、２０２４年９月の芦屋以来の優勝となるが、今年は今回で３優出Ｖ１と好調。「今年に入ってリズムがいい。いいエンジンも引かせてもらっている」と好調の要因を振り返った。

５月には地元まるがめでＧ２・レディースオールスター（５月５〜１０日）が開催されるが、出場も決定している。「地元で出られなかったらどうしようと思ったが良かった。みなさんありがとうございます」とファンに感謝し健闘を誓った。