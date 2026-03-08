りくりゅう、TV生出演後にプレゼントされた“お揃いグッズ”にファン反応「かわいい〜」「楽しそうで素敵」選手村でも必ず行うと報告

りくりゅうフィーバーが続いている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一ペアが3月7日放送の「王様のブランチ」（TBS系列）に生出演。異例のバラエティ、しかも生放送とあって、事前からファンの関心が高まっていた。

【写真】この2人の嬉しそうな顔！りくりゅうがプレゼントされたグッズを披露した実際のシーン

番組内では注目された「木原運送」を披露、互いにプレゼントしたいものなどの質問に応えるなど和気あいあいの様子が伝わった。

そして一日明けた8日に三浦が自身のインスタグラムを更新。木原と共通の投稿で番組出演後にグッズをもらったと報告した。

三浦は「『王様のブランチ』生出演後に桃鉄グッズをプレゼントしていただきました。ありがとうございます！」としながら「※龍一くんに『銀河鉄道カード使ったら最下位になってもボンビー回避できるよ！』と自信満々に言ったのに、ちゃんとボンビーついててちょっと怒られました笑」とつづりながら、2ショットで桃鉄グッズのお揃いの帽子をかぶっている様子を報告。