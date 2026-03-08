巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が8日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。もしも巨人の選手たちと「リアル脱出ゲーム」および「サバイバルゲーム」をするならそれぞれどんなメンバーと？に実名を回答した。

リスナーから寄せられたメッセージにリアル脱出ゲームをぜひ体験してほしい、もしも巨人ナインと一緒にするなら誰と…？というものがあった。

チームで謎解きをクリアしながら進むリアル脱出ゲーム。長野氏は「仲間と協力して謎解き…。頭脳派…やっぱり大城ですよ」ともはやお約束？となっている感がある可愛い後輩・大城卓三捕手（33）の名前を出し「キャッチャーなんで。頭脳派ですよ、ほんと」と続けた。

その上で「小林（誠司）、甲斐（拓也）、岸田（行倫）、山瀬（慎之助）。いきましょう、キャッチャーで」とオール捕手でチームを編成。「みんな頭脳派だと僕は思ってるんで。あっ、大城は感覚派かもしれない」といじって“大城愛”をにじませた。

リアル脱出ゲームについては「やったことがないのでイメージしづらいですね、なかなか」という長野氏だったが、サバイバルゲームについては「サバゲ―やってみたいですね」と乗り気。

こちらのメンバー編成については「まずは走れる選手ほしいですね。盗塁ができる選手。盾になる選手。大城です」とここでもプロ8年間で通算2盗塁の大城を大いじり。「そこは大城です」と楽しそうな声で続けた。

さらに「イノシシみたいな感じの浅野とか」と浅野翔吾外野手（21）もサバゲ―メンバーに指名。「絶対面白いと思います。今度やりたいですね。ジャイアンツのYouTubeでやりたいと思います」とシーズンオフ企画もぶち上げて楽しそうなチョーさんだった。