◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１次ラウンド（Ｒ）１位通過がかかるオーストラリア戦に向けて試合前会見に臨み、６大会連続の８強進出については、井端監督は「まだまだ先なのでしっかりオーストラリア、チェコ戦としっかりした野球をしていい形で向こうに行きたい」と足元を見つめた。

チームは初陣となった６日の台湾戦で１３―０の７回コールド勝ちの大勝発進。７日の韓国戦では大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚のメジャー侍トリオで７回までに４本塁打、全８打点を挙げる活躍で連勝を飾っていた。この日は、デーゲームで台湾が延長タイブレークの末に韓国を撃破し、１９時開始のオーストラリア戦を待たず早々に１次Ｒ２位以内が確定し、６大会連続の８強入りを決めていた。

オーストラリア戦に勝てば、１位通過が決定。１０日には１次Ｒ最終戦のチェコ戦も残されている。全勝通過も期待されるが、「当然いい形で向こうに行くことが大事ですし、そこに負けるより勝つ方が大事ですし、この２試合は勝つこと、チーム力を上げる上で、大事だとおもいます」と闘志を燃やした。