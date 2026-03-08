■大相撲春場所・初日（8日、エディオンアリーナ大阪）

今場所綱取りに挑戦する大関・安青錦（21、安治川）は、小結・若元春（32、荒汐）を寄り切りで下し、初日白星スタートを切った。

立ち合い、若元春の変化からのはたき込みにも崩れず冷静に対処すると、一度後退するが、左前まわしを取り一気に前に出て土俵の外に寄り切った。

安青錦は新関脇の九州場所（25年11月）で初優勝を飾ると、新大関の初場所（26年1月）で連覇を達成。今場所は3連覇と同時に、綱取りの期待がかかる。初土俵から所要16場所での昇進となれば、年6場所制となった1958年以降では、付出しを除けば朝青龍の25場所を大幅に更新し、史上最速での横綱昇進となる。

横綱5場所目の大の里（25、二所ノ関）は若隆景（31、荒汐）に押し出しで敗れ、初日黒星。若隆景は初金星を獲得した。豊昇龍（26、立浪）は結びの一番で、新小結の熱海富士（23、伊勢ヶ濱）と対戦し、投げを打たれてヒヤリとする場面もあったが、最後は寄り切りで退けた。

綱取り場所の初日を白星でスタートした安青錦は、2日目は過去1勝2敗と負け越している義ノ富士（24、伊勢ケ浜）と対戦する。

