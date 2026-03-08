松本人志「高須クリニック」CM第2弾放送へ 高須克弥氏「進化をお楽しみください」
高須クリニックの高須克弥氏が8日、自身のXを更新。ダウンタウン・松本人志が出演する同院のCM第2弾が、同日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』で放送されることを“予告”した。
【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演
高須氏は「今夜のガキの使いの高須クリニック提供CMの進化をお楽しみください」と呼びかけた。
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
