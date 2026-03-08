スガキヤ、一部商品の価格改定を発表 値上げの一方、トッピング値引き【一覧】
「スガキヤ」を運営するスガキコシステムズは、8日までに公式サイトを通じ、一部商品価格の改定を発表した。
【画像】これもうれしい！寿がきやではセットの場合、ラーメンが半額に
3月3日に「この度スガキヤ全店において、2026年3月19日（木）より、価格改定を行うことになりましたのでお知らせいたします」と報告。「各種原材料費や人件費、物流費、エネルギーコスト等の高騰による影響が長期化する中、商品の品質維持と安定供給を図るため、一部商品の価格を変更させて頂きます」と説明した。
■価格改定商品 現価格→新価格
肉入ラーメン 530円→580円
特製ラーメン 630円→680円
肉マシマシラーメン 680円→730円
トッピングネギ 120円→100円
トッピングメンマ 120円→100円
トッピングコーン 120円→100円
※価格改定実施日：2026年3月19日（木）
※対象：スガキヤ計252店舗（一部店舗を除く）
