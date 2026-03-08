◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦前に行われた公式会見に出席。先発マウンドを託した菅野智之投手（36＝ロッキーズ）のメンバー入りを決めた時期を明かした。

菅野に対して「彼らしい両コーナーに投げ分けて、いろんなボールを駆使して打者を打ち取ってほしい。先のことは考えず、一人一人きっちり抑えてもらえればいいかなと思います」と期待を口にした指揮官。今大会メンバーに呼ぶことを決めた時期について問われると「昨年の終盤ぐらいですかね。はい。オフシーズンになったところで、彼はいち早く日本に来ていたというところで、いち早く声を掛けてっていうところです。彼は試合をつくってくれますので。そういうのを踏まえて、お願いしたということです」と明かした。

全勝対決。井端監督は「また全員で勝利に向かっていけたらいいかなと思いますし、最後まで気を引き締めて戦いたいなというふうに思います」と意気込みを語った。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜