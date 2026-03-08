元NHKアナウンサーで現在はフリーアナの中川安奈（32）が7日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。谷間NGのグラビアについて言及した。

中川はナイスバディとして知られ、ボディーラインを強調した服装をSNSで投稿するなど話題となっている。またグラビア活動も展開している。

中川はNHK時代を回想。「ちょっと目にやり場に困る格好はしないとか。フリーになったらちょっとミニスカートとかはけちゃう。ノースリーブとか多めに着られちゃったりとかして夏最高に楽しかった」と語った。

博多大吉から「露出したいの？」と聞かれた中川は「ラテンなんで、出してナンボ」と返答。中川は10歳から4年間、カリブ海のプエルトリコで過ごしている。

「グラビアも夏に挑戦させていただいて。1個ポリシーがあり、谷間NG。水着は着ない」と告白。中川が用意したグラビア写真を見た松岡昌宏からは「ワキ全開、ワキ甘いね。こっちの方が恥ずかしくない？」とツッコミが入った。

中川はそれでも「何か分からない。こだわりがある。やっぱそのあたりはNHKなんで」と主張した。

同番組は松岡昌宏と博多華丸の博多大吉に女性ゲストを加え、楽しく酒を飲む居酒屋バラエティー番組。