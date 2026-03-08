G大阪が打ち合い制す！　マテウス・ジェズスの圧巻2発浴びるも…猛攻実り勝ち越し成功

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節が8日に行われ、ガンバ大阪とV・ファーレン長崎が対戦した。AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）も戦う過密日程のなかでもしぶとく勝ち点を積み重ねるG大阪が、連勝中の長崎を『パナソニックスタジアム吹田』に迎えての一戦。試合の均衡が破れたのは13分、G大阪が先制する。敵陣でのボール奪取からカウンターに転じ、イッサム・ジェバリのスルーパスに抜け出したデニス・ヒュメットが相手GKとの一対一を制した。

【ゴール動画】G大阪vs長崎

完璧すぎるスルーパス！



イッサム ジェバリのスルーパスに反応した

デニス ヒュメットがゴール左隅へ流し込む！



明治安田J1百年構想リーグ

G大阪×長崎



マテウス ジェズスのシュートが上手すぎる！



マテウス ジェズスの左足から放たれた一撃は

スーパーゴールと呼ぶに相応しいシュートとなった！



明治安田J1百年構想リーグ

G大阪×長崎



しかし、長崎は21分に試合を振り出しに戻す。敵陣中央でフリーキックを獲得すると、キッカーはマテウス・ジェズス。左足を振り抜き、相手GK東口順昭も揺さぶられるほどの鋭いカーブのかかった一撃をゴール右に突き刺した。27分、長崎が逆転に成功する。敵陣深い位置でノーマン・キャンベルが相手のパスをインターセプトし、ペナルティエリア手前のマテウス・ジェズスに託す。マテウス・ジェズスは振り向きざまに左足でコントロールショットを放ち、正確にゴール左上を撃ち抜いた。かつてパナスタでプレーしたマテウス・ジェズスに個人技での逆転を許したG大阪だが、52分に追いつく。セットプレーの流れから鈴木徳真がクロスを送り、ペナルティエリア内に攻め残っていた中谷進之介がボレーシュートを押し込んだ。G大阪は60分にヒュメットが相手GKとの一対一を迎えたものの、ボックス内で放った強烈なシュートはクロスバーに直撃。66分にはイッサム・ジェバリのビッグチャンスが相手GK後藤雅明のファインセーブに阻まれる。その後も山下諒也やウェルトンらが決定機を生かせなかったG大阪だが、猛攻実り83分に待望の勝ち越し点を奪う。コーナーキックの流れから、半田陸がペナルティエリア内で右足一閃。相手に当たってディフレクトしたボールが、ゴールに吸い込まれた。試合はこのまま終了し、G大阪は2試合ぶりの90分勝利、長崎は3試合ぶり3敗目となった。G大阪は11日のACL2準々決勝セカンドレグでラーチャブリー（タイ）と敵地で対戦した後、次節は14日に敵地でサンフレッチェ広島と対戦。長崎の次節は15日に行われ、ホームにアビスパ福岡を迎える。【スコア】ガンバ大阪 3−2 V・ファーレン長崎【得点者】1−0 13分 デニス・ヒュメット（G大阪）1−1 21分 マテウス・ジェズス（長崎）1−2 27分 マテウス・ジェズス（長崎）2−2 52分 中谷進之介（G大阪）3−2 83分 半田陸（G大阪）