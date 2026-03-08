俳優の椎名桔平（61）が、7日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。2010年に公開された北野武監督の映画「アウトレイジ」の撮影を振り返った。

「どうなんですか？武さんの現場は？」と聞かれ、「緊張しますね」と答えた椎名。その理由を「NGを基本出さないんですよ…監督が」と明かした。

続けて「武さんは最初におっしゃってくれたんだけど、『監督からNGはないので。もしNGだと思ったら、ご自分で手を挙げてください』って」と説明。すると出演者から「すごいシステムだな」「ちょっと無理、そんなの」「手挙げられないよね」など驚きの声が上がった。

椎名は、北村総一朗、三浦友和、小日向文世と出演者の名前を上げて「そういう人たちも同じですよね。同じフィールドで」と説明し、「間違っちゃいけないけど、ちょっと置きにいきたくもないじゃないですか…芝居をね、何かね。どっか、きわきわなところ…そういう世界でもあるから。だからもうね、個々に緊張しました」と振り返った。

「1回も手は挙げなかったんですか？」と聞かれると、「挙げない、誰も挙げない、誰も挙げなかった」と答えると、「挙げれないよね」「勝負してるんですね、みんな」の声が上がった。