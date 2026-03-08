3月8日、中山競馬場で行われた10R・総武ステークス（4歳上オープン・ダ1800m）は、田辺裕信騎乗の6番人気、ブレイクフォース（牡7・美浦・中舘英二）が勝利した。クビ差の2着にアクションプラン（牡6・美浦・池上昌和）、3着にミッキーヌチバナ（牡8・栗東・高橋亮）が入った。勝ちタイムは1:52.7（稍重）。

1番人気で坂井瑠星騎乗、レヴォントゥレット（牡5・栗東・矢作芳人）は5着、2番人気で横山武史騎乗、イムホテプ（牡4・美浦・萩原清）は11着敗退。

田辺裕信騎乗の6番人気、ブレイクフォースがゴール寸前で先頭を捕らえ、オープンクラス2勝目を挙げた。道中は落ち着いた立ち回りで脚を温存。直線では坂を駆け上がって鋭く伸び、最後はわずかに差し切った。ここ数戦は掲示板を確保する堅実な走りを続けており、今回も着実な末脚を発揮、見事に結果を残した。また、2024年羽田盃以来の出走となった白毛馬アマンテビアンコは7着に敗れた。

ブレイクフォース 26戦6勝

（牡7・美浦・中舘英二）

父：アジアエクスプレス

母：プレシャスフラワー

母父：サンデーサイレンス

馬主：水上行雄

生産者：橋本牧場