3月8日、中山競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（ダ1800m）は、横山琉人騎乗の12番人気、ラオラシオン（せん5・美浦・斎藤誠）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のミダース（牡5・美浦・栗田徹）、3着にリラゲイル（牡4・美浦・矢野英一）が入った。勝ちタイムは1:53.7（稍重）。

1番人気で横山和生騎乗、リザードアイランド（牡4・美浦・田村康仁）は、12着敗退。

横山琉人騎乗の12番人気、ラオラシオンが快勝、単勝は1万3220円、3連単は143万1380円の波乱を演出した。直線では3番手から手応えよく抜け出し、後続を寄せ付けなかった。単勝1.4倍に支持されたリザードアイランドは好位で立ち回ったものの、直線見せ場なく後退。まさかの12着に敗れている。

ラオラシオン 18戦3勝

（せん5・美浦・斎藤誠）

父：クリエイター2

母：ラセレシオン

母父：ゼンノロブロイ

馬主：DMMドリームクラブ

生産者：社台ファーム