アマムダコタンの世界観を引き継いだおしゃれな店内

東京メトロ表参道駅からすぐの場所にある「AMAM DACOTAN cafe&bake（アマム ダコタン カフェアンドベイク）」は、福岡発祥の人気ベーカリー「AMAM DACOTAN」初となる、焼き菓子を中心にしたカフェです。

“石の町にある小さなパン屋さん”をコンセプトにする「AMAM DACOTAN」の世界観を引き継ぎ、石と木を組み合わせたインテリアが素敵。テーブルやベンチは木工職人が手作業で仕上げているのだとか。

大きな窓からはたっぷりの自然光が差し込み、ほっとする雰囲気です。



「AMAM DACOTAN cafe&bake」では、これまで「AMAM DACOTAN」で培ってきたレシピや製法をさらに磨き上げ、約60種類のベイク（焼き菓子）を味わうことができます。

（左から）「プリンアラモード」792円、「めっちゃココナッツクリームマフィン」649円、「ミックスベリーのピスタチオクリームマフィン」693円

定番人気のカヌレやスコーンのほかに、焼き菓子に生クリームやカスタードなどを組み合わせた“生ベイク”も登場。イギリスの伝統菓子ビクトリアケーキをアレンジして、小さなプリンとまろやかなクリーム、チェリーを乗せた「プリンアラモード」などが揃い、見た目もかわいくて選ぶのに迷ってしまいます。

本店でも人気のベイク「カヌレ」319円、「スコーン プレーン」242円のほか、シュー生地を使った「シュークルーラー」や、フィナンシェとたっぷりのクリームやフィリングを合わせた「バナナのチョコレート生フィナンシェ」など生ベイクも楽しめます。

生ベイクで目を引いたのは、「バナナのチョコレート生フィナンシェ」847円。バナナの形をしたチョココーティングをパリっと割ると、中からふんわりクリームとバターの風味豊かなフィナンシェ生地が現れます。バナナの深い甘みと香りが広がる、進化系チョコバナナとしてぜひ味わってほしい一品です。

（左から）チョコレートジャンキークッキー、カヌレ

「チョコレートジャンキークッキー」396円は、チョコ好きにおすすめの一品。大粒のチョコレートが混ぜ込まれていて、ざくざくとした食感が楽しめます。フランスの伝統的な焼き菓子「カヌレ」は、外はカリっと、中はもっちりしたソフト食感です。ラム酒が利いた大人な仕上がりが特徴。

（左から）シュークルーラー カスタード、ファーブルトン フランボワーズ

ふんわり軽い食感のシュー生地に、風味豊かなカスタードクリームがたっぷり入った「シュークルーラ カスタード」506円、フランス・ブルターニュ地方の郷土菓子をアレンジしたもっちり食感の「ファーブルトン フランボワーズ」385円なども人気です。



限定商品を味わえるモーニングプレートも登場

「モーニングプレート（数量限定）」平日1100円、土日1650円

（写真提供：AMAM DACOTAN cafe&bake）

朝の9時30分〜11時限定のモーニングプレートも見逃せません。焼きたてパンと、スープや季節のフルーツを使用した一品のセットで、店頭には並んでいない限定メニューも含まれています。朝だけの特別なひとときを楽しめます！

通常は11時から購入可能なベイクですが、モーニングを利用する場合は10時45分から購入することができます。お目当ての商品がある人にはうれしいサービス！

いかがでしたか？ 焼き菓子の香りを感じられるおしゃれなパン屋さんで、特別な時間を過ごしてみませんか。



■AMAM DACOTAN cafe&bake（あまむ だこたん かふぇあんどべいく）

住所：東京都港区北青山3-6-231-17

営業時間：9時30分〜19時（LO18時）

定休日：不定休



Photo＆Text：樋口紗季（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

