西新宿に誕生！ 話題の韓国カフェ「BAM BI COFFEE」の2号店

2022年のオープン以来、新大久保で話題を集めている韓国カフェ「BAM BI COFFEE」。人気インフルエンサーをはじめ、今では外国人観光客からも支持を集め、連日行列ができる人気店です。



そんな「BAM BI COFFEE」が満を持して、2026年1月に西新宿へ2号店をオープン。都営大江戸線・西新宿5丁目駅から徒歩約10分の場所にあり、無機質なコンクリートとあたたかみのあるウッドを組み合わせた外観が目を引きます。

外装・内装工事を手がけたスタッフが遊び心で作ったという、味のある看板も注目ポイント。思わず写真に収めたくなる存在感です。



「BAM BI COFFEE 西新宿店」では、1号店の人気メニューを中心にラインナップ。韓国版かき氷のピンスやコーヒーといった、フードとドリンク21種類を提供しています。今後、2号店限定で2種類の「バスクチーズケーキ」を展開していくそうなので、楽しみに待ちたいですね。※ワンオーダー制

ちなみに「BAM BI COFFEE」でお馴染み、きな粉ベースの韓国スイーツ「シアッインジョルミ」は、1号店のみでの販売です。食べたい方は1号店に行ってみてくださいね。

1号店でも人気だったパンケーキシリーズももちろん食べられます！

「BAM BI COFFEE」では毎朝、店内で仕込むメレンゲを混ぜた特製生地を使用しています。

オーダーごとに約20分かけてじっくりと焼き上げるスフレパンケーキは、口あたりはふわふわで、舌の上で溶けていくほどの軽やかな食感です。

今回いただいたのは「ロータスパンケーキ」1540円。自慢のスフレパンケーキに、自家製クリームと砕いたロータスビスケットをたっぷりトッピングし、仕上げにロータスビスケット1枚とカプチーノアイスを添えた、見た目もかわいいひと皿です。

別添えでキャラメルを使ったオリジナルの“ロータスソース”が付いてきます。

いざ実食！ ひと口頬張ると、溶けていくほどの軽やかさのなかに、ほどよい弾力も感じられる絶妙な生地感。やさしい甘さが広がり、生地そのもののおいしさをしっかり堪能できます。

甘さ控えめの自家製クリームがミルクのコクをプラスし、全体に奥行きのある味わいに。ザクザク食感のロータスビスケットもいいアクセントになっています。

カプチーノアイスをのせたり、ロータスソースをかけたりと味変も楽しいポイント。

カプチーノアイスのほろ苦さやキャラメルのコクが加わることで、甘さにメリハリが生まれ、最後まで飽きずに楽しめます。

おすすめのドリンクは「クッキーラテ」759円。エスプレッソにミルクを合わせ、パンケーキにも使われる自家製クリームをたっぷりトッピング。

ロータスビスケットとオレオがのった、見た目にもインパクトのある一杯です。

ひと口目は、自家製クリームやオレオの甘さとザクザク食感が印象的。そのあとからラテのほろ苦さが広がり、全体を引き締めてくれます。スイーツ感覚で楽しめるのに、後味はすっきり。

パンケーキとあわせて味わいたいドリンクです。



ヴィンテージ家具が集まる大人っぽい空間でゆったり

1号店との大きな違いは、空間づくり。ホワイトを基調とした清潔感あふれる1号店に対して、2号店はブラウンをベースに暖色の照明を取り入れた落ち着きのある空間に。シックで大人っぽい雰囲気が広がっています。

店内のテーマは「レトロ・ヴィンテージ・アンティーク」。スタッフが選び抜いた世界各国のヴィンテージ家具が並び、イスやテーブルは座り心地や質感もさまざま。

そのミックス感がほかの韓国カフェにはない特別なひとときを演出します。訪れるたびにちがう座席に座ってみたくなるのも魅力です♪

ミックスといえば、店内の雰囲気にあわせてフィーリングで選んだというこちらのレプリカにも注目。

16世紀のオランダを代表するピーテル・ブリューゲルの絵画『謝肉祭と四旬節の喧嘩』です。多くの人々が入り混じるにぎやかな構図が、個性豊かな家具が集まる空間とどこかリンクしています。

座席はテーブル席のみで30席。座同士の間隔がゆったりと確保されているので、周りを気にせずくつろげるのもうれしいポイントです。

注文と受け取りを行うウッド調のカウンターも印象的。オープンキッチンになっているので、調理や仕上げの様子を眺めながら待ち時間を楽しめます。

よく見ると、キッチン奥の棚には有名ブランドの食器や紅茶缶が並んでいます。細部までじっくり見ているうちに時間が溶けそうです。

いかがでしたか？ 1号店とはまたちがった大人っぽい雰囲気のなかで、こだわりの韓国スイーツが楽しめる「BAM BI COFFEE 西新宿店」。店舗同士が大きく離れていないので、空き状況に応じて足を運びやすいのもうれしいですね。

ぜひ気になった方はチェックしてみてください！



◼︎BAM BI COFFEE 西新宿店（ばむびこーひー にししんじゅくてん）

住所：東京都新宿区西新宿4-18-1

TEL：03-6300-7272

営業時間：10時〜21時30分（パンケーキ20時30分LO、そのほか21時LO）

定休日：無休

※ワンオーダー制



▶▶「新宿 カフェ」の記事一覧はこちらから！



Text＆Photo：小杉環太（エフェクト）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

