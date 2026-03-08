神田うの、春巻きの皮で作る“エピ風”料理披露 レシピ紹介で「ワインにもビールにも合いそう」「見た目もおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/08】タレントの神田うのが3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。春巻きの皮を使用したエピ風の料理を紹介した。
【写真】50歳美人タレント「焼色が食欲そそる」春巻の皮アレンジの“エピ風”手料理
神田は「春巻きでパンのエピ風作ってみたよ」とつづり、天板の上に並んだ焼き立ての料理を公開。「春巻き敷いてオリーブオイルと粉チーズをかけて その上にもう1枚春巻きを重ねて 生ハムとマヨネーズとチーズを乗せて巻き巻きして ハサミでカットして交互にしたら 卵黄とブラックペッパー そして更にチーズを乗せて オーブンで焼いて出来上がり〜」と丁寧に説明している。
また、「もう1種類はソーセージに粒マスタードとマヨネーズだよ」と別バージョンの具材も紹介。春巻きの皮をアレンジしたクリエイティブな家庭料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「春巻きの皮でエピ風にするなんてナイスアイデア」「お料理上手で尊敬」「焼色が食欲そそる」「とっても美味しそう」「ワインにもビールにも合いそう」「見た目もおしゃれ」「大人も子供も喜びますね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】50歳美人タレント「焼色が食欲そそる」春巻の皮アレンジの“エピ風”手料理
◆神田うの、春巻きでパンのエピ風料理を披露
神田は「春巻きでパンのエピ風作ってみたよ」とつづり、天板の上に並んだ焼き立ての料理を公開。「春巻き敷いてオリーブオイルと粉チーズをかけて その上にもう1枚春巻きを重ねて 生ハムとマヨネーズとチーズを乗せて巻き巻きして ハサミでカットして交互にしたら 卵黄とブラックペッパー そして更にチーズを乗せて オーブンで焼いて出来上がり〜」と丁寧に説明している。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「春巻きの皮でエピ風にするなんてナイスアイデア」「お料理上手で尊敬」「焼色が食欲そそる」「とっても美味しそう」「ワインにもビールにも合いそう」「見た目もおしゃれ」「大人も子供も喜びますね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】