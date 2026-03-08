【1位〜6位】3月9日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】天秤座 総合運：★★★★★

願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。この運気を生かすポイントは、気品。しぐさや姿勢など、いつ誰に見られてもいいように心がけて。



恋愛運

恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。



金運

落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。何にどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！



ラッキーアイテム：折り畳み傘



【2位】魚座 総合運：★★★★★

ごく自然にまわりから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。まわりの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。



恋愛運

恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。なにが正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。



金運

今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。



ラッキーアイテム：スポーツグッズ



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】蠍座 総合運：★★★★☆

「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。



恋愛運

あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。



金運

手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、なんなのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。



ラッキーアイテム：カトラリー



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】水瓶座 総合運：★★★★☆

行き詰まっていたことも、今日はスムーズに前に進んでいきそう！途中で諦めないでください。そして、まわりの意見を参考にしつつも、自分のやり方を曲げないというバランスが、運気を生かすポイントです。



恋愛運

追い風に押されてどんどん前進していける恋愛運です！望んでいた関係へと進めたり、ときめく出会いに恵まれたりしそう。恋の相手に連絡をするとき、もっともらしい理由をつけるのはNG。「声を聞きたかった」などと素直になるのが一番。



金運

今後、お金とのつながりがさらに強くなるための人間関係が広がる可能性があります。目上の人や気を使う相手からどこかに誘われたら、迷わずいい返事を。誰に対しても、決して尊大な態度を取らないことが運気を生かすコツ。



ラッキーアイテム：ナチュラルフード



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】蟹座 総合運：★★★☆☆

いつもとは違うなにかを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。



恋愛運

いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。



金運

後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。



ラッキーアイテム：ビーズ小物



ラッキーカラー：コーラルピンク