【7位〜12位】3月9日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】牡牛座
総合運：★★★☆☆
望んでいる方向へと物事が動きやすい運気です。そのためにも、積極的に情報を集めてみてください。「ここには、なにも情報などない」と思い込まないことがポイント。意外なところに、見逃せない話があるかもしれません。
今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、やさしく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとってもうれしいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友だちの助言が役立つ運気。
金運
｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。
ラッキーアイテム：エプロン
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】獅子座
総合運：★★☆☆☆
身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりとなにもしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。
恋愛運
特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。
金運
入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。
ラッキーアイテム：猫のグッズ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】山羊座
総合運：★★☆☆☆
次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイディアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。
恋愛運
スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片思いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。なにがベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解しあうことができます。
金運
貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また｢今日は買い物はしない｣と決めると金運UP！
ラッキーアイテム：スチール製家具
ラッキーカラー：パープル
【10位】射手座
総合運：★★☆☆☆
大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。
恋愛運
何気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。
金運
貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。
ラッキーアイテム：ギンガムチェック
ラッキーカラー：ライラック
【11位】牡羊座
総合運：★☆☆☆☆
ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。
恋愛運
恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分のなかで「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。
金運
自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最期まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。
ラッキーアイテム：パソコン
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】双子座
総合運：★☆☆☆☆
目標達成に向けて、とことん自分を追い込める日です。それをストレスではなく充実感にするためには、休憩を挟みながら物事に取り組むのがポイント。また、ひと休みするときには、自分を労う気持ちを忘れずに。
恋愛運
ほかの人は気づいていない魅力を発見できそうな日。恋の相手に対して「素敵だな」と感じたら、真っ先に本人に伝えてください。その部分に気づいてもらえたということが、相手にとっては大きな喜び。関係も進展しそうです。
金運
きちんとお金のことを計画すると、金銭面について心が落ち着いていく日です。なににどれだけのお金を使うのがバランスがいいのか、それを改めて見直してみて。ただ、厳しすぎる計画を立てないことが大きなポイントです。
ラッキーアイテム：Tシャツ
ラッキーカラー：アイボリー