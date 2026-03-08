【7位〜12位】3月9日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

望んでいる方向へと物事が動きやすい運気です。そのためにも、積極的に情報を集めてみてください。「ここには、なにも情報などない」と思い込まないことがポイント。意外なところに、見逃せない話があるかもしれません。



恋愛運

今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、やさしく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとってもうれしいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友だちの助言が役立つ運気。



金運

｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。



ラッキーアイテム：エプロン



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、やさしく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとってもうれしいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友だちの助言が役立つ運気。金運｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。ラッキーアイテム：エプロンラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりとなにもしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。



恋愛運

特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。



金運

入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：猫のグッズ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイディアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。



恋愛運

スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片思いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。なにがベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解しあうことができます。



金運

貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また｢今日は買い物はしない｣と決めると金運UP！



ラッキーアイテム：スチール製家具



ラッキーカラー：パープル

【10位】射手座 総合運：★★☆☆☆

大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。



恋愛運

何気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。



金運

貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。



ラッキーアイテム：ギンガムチェック



ラッキーカラー：ライラック

【11位】牡羊座 総合運：★☆☆☆☆

ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。



恋愛運

恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分のなかで「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。



金運

自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最期まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。



ラッキーアイテム：パソコン



ラッキーカラー：ワインレッド