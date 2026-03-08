当時のBMW 325iより優れた動力性能

マセラティ・ビトゥルボ 430の運転姿勢は、しっくり来ない。ダッシュボードとステアリングホイールは乗り手へ遠く、3枚のペダルが近すぎる。いかにもイタリア車のそれで、身長が低めの大人でも、丁度良いポジションは見つけにくいはず。

【画像】ツインターボの伝道師 マセラティ・ビトゥルボ・シリーズ シャマルと3代目ギブリも 全105枚

同時期のBMW 325iより、動力性能は優れた。2.8L V6エンジンにインジェクション・ツインターボが組み合わされ、最高出力は289ps。ホイールベースは、4ドア化によってクーペのビトゥルボより長い2600mmあり、安定性も増している。



マセラティ・ビトゥルボ 430（1987〜1994年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

アクセルペダルを深く倒せば、急上昇するパワーをサスペンションやタイヤが受け止めきれないほど。傷んだ舗装では、落ち着きも乏しい。滑らかな路面なら特急サルーンになるが、英国の環境では実力を引き出しにくい。

この車両は走行距離が長く、ボディがヤレ気味だとはいえ、製造品質は同時期のBMW 3シリーズに届かず。乗り心地は良いものの、凹凸を越える度に内装がきしむ。

ザガート社が設計した＋2のスパイダー

4ドアサルーンの次に、マセラティを率いたアレハンドロ・デ・トマソ氏が必要だと考えたのは、BMW 3シリーズに倣ってコンバーチブルのスパイダー。クーペのルーフを切り取る設計と製造は、イタリア・ミラノのカロッツエリア、ザガート社へ託された。

シャシーは強化されつつ、大胆にホイールベースを200mm短縮。直進安定性は低められたが、全長が短くなり、ウェッジシェイプ・ボディのプロポーションは改善している。



マセラティ・ビトゥルボ・スパイダー（1984〜1994年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

＋2のリアシートは、カーペット敷きのベースに、マジックテープで四角いクッションが貼られただけ。背もたれの形状も、長時間座ることを想定したものとはいい難く、ソフトトップは手動だった。

マセラティ・ビトゥルボ・スパイダーの発売は1987年で、英国へ導入されたのは、2.8L V6ツインターボの430のみ。ブラックのボディにホワイトの幌の1台は、1989年式だ。

スパイダーをベースにしたクーペ、カリフ

曇り空を視界に入れつつ発進させると、想像以上にボディ剛性は高い。サルーンの430から乗り換えると、敏捷性の高さに驚く。ところがサスペンションは柔らかすぎ、ホイールベースの短さと相まって、操縦性に優れるとはいいにくい。

乗り心地は快適といえ、豪華なインテリアと相まって、新車時は上級オープンカーを求める人からの支持が低くなかった。ビトゥルボ全体の、1割をスパイダーが占めたほど。



マセラティ・ビトゥルボ・スパイダー（1984〜1994年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

思い切ったことを好むザガートは、このスパイダーをベースに、クーペも製作している。2ドアのビトゥルボとは別に。それが極めて希少なカリフで、ショートホイールベースのオープンボディへ、固定ルーフを溶接するという工程を経ていた。

発売は1988年で、エンジンはスパイダーと同じ、最高出力289psの2.8L V6ツインターボ。軽量なボディにショートなギア比が貢献し、0-100km/h加速は4.8秒が主張され、ミドシップのマセラティ・ボーラ以上の動力性能を誇った。

同時期のポルシェ911に迫る身のこなし

マセラティが開発したメカニカ・アクティヴァと呼ばれる可変サスペンションを、カリフは先駆けて採用。後にビトゥルボへ共通して実装されるが、優れた操縦性も得ていた。

今回の5台では、カーブが連続する道を最も爽快に駆け抜けられる。意欲的な身のこなしは、同時期のポルシェ911に迫る、と表現しても過言ではないだろう。同時に、濡れた路面でのトリッキーさでも並んだといえるが。



マセラティ・カリフ（1988〜1993年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

仕上りは悪くなかったものの、ビトゥルボ・シリーズでは最も小柄な反面、高額な価格がカリフの足を引っ張った。切り立ったリアウインドウに寸詰りなフォルムなど、見た目の訴求力も高くはなかった。生産は5年続いたが、提供は222台に留まっている。

この続きは、マセラティ・ビトゥルボ（3）にて。