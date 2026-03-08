短時間に圧力を高め、負荷分散できたツインターボ

クルマの技術革新には、巨大な予算が必要になる。だが、窮地から生まれる挑戦が、飛躍的な進化へ繋がることもある。

【画像】ツインターボの伝道師 マセラティ・ビトゥルボ・シリーズ シャマルと3代目ギブリも 全105枚

アレハンドロ・デ・トマソ氏が1970年代に経営を担ったマセラティは、ポルシェがレースで実力を証明したツインターボを、量産車で初めて導入。エントリーモデルの訴求力を、大幅に向上することへ成功した。今回は、その系譜にある5台を振り返りたい。



手前から時計回りにマセラティ・ビトゥルボ、ビトゥルボ・スパイダー、ビトゥルボ 430、カリフ、ギブリ・カップ マックス・エドレストン（Max Edleston）

ビトゥルボ誕生の目的は、当時1000台前後だった生産数を倍増させること。イタリアで施行される、2.0L以上のクルマへ課せられる重税を回避しつつ、秀でた性能を与えれば、メルセデス・ベンツやBMWなどの競合を超える支持を集めると予想された。

半世紀前のターボは、黎明期にあった。信頼性とブーストラグという課題が、採用に二の足を踏ませていた。だが、小さなターボを2基並行に並べるパラレル式のツインターボが、解消のいとぐちになった。短時間に圧力を高め、ターボ内の負荷を分散できた。

華やかなイタリアン・インテリアで魅了

ビトゥルボの発売は1981年。2.0L V6エンジンに日本のIHI社製ターボを2基並べ、1基のキャブレーターへ圧縮空気が送られた。ミドシップのマセラティ・メラク用ユニットをベースに低予算で開発され、インタークーラーはなく、シンプルな構造といえた。

サスペンションは、前がマクファーソンストラットで、後ろがセミトレーリングアーム。意図的に、構造はE21型BMW 3シリーズへ寄せられていた。前後ソリッドディスクのブレーキと、ラック＆ピニオン式のステアリングに、アシストは備わらない。



マセラティ・ビトゥルボ（1981〜1991年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

今回の中では、ホワイトのクーペが初期のビトゥルボ。開発の力点は、エンジンとインテリアに集中していたことがわかる。ベロアシートには、シャンパン・ゴールドのストライプ。ダッシュボードにはウォルナットパネル。ブラウン・レザーも好ましい。

スタイリングに目立った個性はないかもしれないが、華やかなイタリアン・コクピットが乗る人を魅了する。格子状にブラックとゴールドで染められた、天井も美しい。

発進直後から腕に応えるステアリングの重さ

ダッシュボードには、マセラティへ期待するであろう、ラサール社製のアナログ時計はない。これは、1985年に追加された装備だった。かわりに、当時はハイテクに感じられたのかもしれない、デジタル時計が収まる。

長めのクランキングを経て、キャブレーター・ツインターボは目覚める。アイドリングは静かだが、右足を軽く傾ければ、ドライで硬質な吸気音が響いてくる。



マセラティ・ビトゥルボ（1981〜1991年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

発進直後から、ステアリングの重さが腕に応える。ロックトゥロックは、3.5回転と見た目によらずスロー。速度域が上昇してもフロントの反応は穏やかで、両腕を大きく動かすことになる。とはいえ、ZF社製の5速MTはクロスレシオで、ダッシュは軽快だ。

低域でのラグは小さくないが、2.0L V6ツインターボを3500rpmまで回せば、2基のターボがブーストを高めつつ182psを開放。パワーデリバリーはシームレスでなくても、急に背中が蹴られるような勢いまではない。

クーペの特徴を譲り受けた4ドアサルーン

ビトゥルボが、1980年代前半では高速だったことは間違いない。雨が降れば、リアは簡単にスライドし始めたとか。ソフトなサスペンションとスローなステアリングが、リカバリーを難しくしているはず。

グランドツアラーのような安定巡航が、このクーペの得意分野。速さと優雅さが、運転する喜びを生む。そんなマセラティらしい特徴を譲り受けたのが、1983年に追加された上級スポーツサルーン。ビトゥルボ 425とビトゥルボ 420から、提供は始まった。



マセラティ・ビトゥルボ 430（1987〜1994年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

4ドアボディの方が、クーペよりプロポーションは優れるように見える。イタリア版BMW 3シリーズといえ、市場によって2.0Lから2.8Lまで様々なエンジンが搭載された。

今回のモデルは、2.8L V6ツインターボが載った430。グレーとブラックのツートン・ボディは、スーツ姿のマフィアが降りて来そうな出で立ち。車内は豪華に仕立てられ、パワーシートと集中ドアロックも備わる。レザーの風合いが、流れた月日を物語る。

この続きは、マセラティ・ビトゥルボ（2）にて。