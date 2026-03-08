ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートペアで日本勢史上初となる金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアが、自身のインスタグラムを7日に更新。特別な“贈り物”を手に、喜びの笑顔がはじける写真を投稿しました。

ペア結成から7年、怪我や苦難を乗り越えつかみ取ったオリンピックの頂点。大舞台を終え、お互いにプレゼントしたいものを尋ねると、三浦選手は真っ先に「シーズン中は2人とも禁酒しているけど木原選手はものすごくウイスキーが好きなのでウイスキーを贈りたい」とコメント。長年隣で支え合ってきたパートナーだからこそ知る、木原選手の深い“ウイスキー愛”を明かしていました。

このエピソードを受け、サントリーがりくりゅうへウイスキー「山崎」を贈呈。投稿された写真では、「山崎」のボトルを一本ずつ手に持ちニッコリするりくりゅう。「ウイスキーが大好きな私たちに、サントリー様より『山崎』を頂戴いたしました。このようなお心遣いに心より感謝申し上げます。大切にいただきます」と、感謝のコメントを残しています。