「こんなことなら最初からいい商品を買えばよかった」26歳女性が一人暮らしの準備でケチって後悔した物
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、26歳女性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：26歳女性
家族構成：既婚（子なし）
雇用形態：パート・アルバイト
職業：飲食店
世帯年収：500万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：どちらとも言えない
一人暮らしの出費を削りたくて家電の購入で失敗した過去の経験を語る26歳の女性。「一人暮らしで自分でいろいろ購入し始めた時、できるだけ出費を削ろうと思いました」と当時を振り返ります。
「ケチって安い家電を購入しました。でも結局、値段通りで使い勝手が悪かったり、壊れるのが早かったり……」と語る女性。結果的に家電は買い替えになったそうです。
家電はいい物を買うべき「節約になるはずが、最終的に予算より高くなってしまいました。こんなことなら最初からいい商品を購入すればよかった。無駄になった感じ」と女性は後悔を口にします。
女性はこの経験から「家電はいい物を買って、長く大切に使用する」との教訓を得たそうです。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)