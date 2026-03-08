正直、見方が変わりました。

先日発表された、Apple（アップル）のエントリーMacBook「MacBook Neo」。

9万9800円という魅力的プライスの代わりに、SoCはコンピューター用の「Mチップ」ではなく、iPhone用の｢A18 Pro｣チップを採用。RAMも8GBと、昨今のノートPC事情から見ると物足りなく感じますね。

こうなると気になるのが、どこまでやれんの？ というところ、ベンチマークを見てみましょう。

MacBook Neoの性能＝M1 MacBook Airと同等。特定の作業ではM3に並ぶ

Image: Geekbench

Geekbench Browserに公開されたベンチマークスコアによると、MacBook Neoはシングルコアスコア が3,461、マルチコアスコアが8,668、Metal（グラフィック）スコアが3,1286とのこと。

これがどのくらいなのか？ というと…

シングルコアがM3とM4の間。マルチコアとグラフィック性能はM1のMacBook Airあたりとほぼ同じですね。

シングルコアの性能はアプリの起動やWebサイトのブラウジング、Office系のドキュメント編集などにかかわってくるので、主にそれらの処理がメインの人は、かなり快適に使えるんじゃない？

また、マルチコアやグラフィック性能もM1のMacBook Airくらいの性能があるので、動画編集や画像編集がまったくできないというわけでもなさそう。というか、M1のMacBook Airって意外とまだ現役で活躍してくれますからね！

なお、あくまでもこれはベンチマーク結果であって、実際の使用感とはまた違うお話。ここは注意ね。

でも「お前、やれるんか？」な期待感が増したことは事実です。

僕はスルーしようと思ってたんだけど、なんだかちょっと欲しくなってきちゃった…。

Source: MacRumors, Geekbench Browser