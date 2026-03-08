MacBook Neoやるじゃん！ベンチマーク結果はM1 MacBook Airに近い
正直、見方が変わりました。
先日発表された、Apple（アップル）のエントリーMacBook「MacBook Neo」。
9万9800円という魅力的プライスの代わりに、SoCはコンピューター用の「Mチップ」ではなく、iPhone用の｢A18 Pro｣チップを採用。RAMも8GBと、昨今のノートPC事情から見ると物足りなく感じますね。
こうなると気になるのが、どこまでやれんの？ というところ、ベンチマークを見てみましょう。
MacBook Neoの性能＝M1 MacBook Airと同等。特定の作業ではM3に並ぶ
Geekbench Browserに公開されたベンチマークスコアによると、MacBook Neoはシングルコアスコア が3,461、マルチコアスコアが8,668、Metal（グラフィック）スコアが3,1286とのこと。
これがどのくらいなのか？ というと…
シングルコアがM3とM4の間。マルチコアとグラフィック性能はM1のMacBook Airあたりとほぼ同じですね。
シングルコアの性能はアプリの起動やWebサイトのブラウジング、Office系のドキュメント編集などにかかわってくるので、主にそれらの処理がメインの人は、かなり快適に使えるんじゃない？
また、マルチコアやグラフィック性能もM1のMacBook Airくらいの性能があるので、動画編集や画像編集がまったくできないというわけでもなさそう。というか、M1のMacBook Airって意外とまだ現役で活躍してくれますからね！
なお、あくまでもこれはベンチマーク結果であって、実際の使用感とはまた違うお話。ここは注意ね。
でも「お前、やれるんか？」な期待感が増したことは事実です。
僕はスルーしようと思ってたんだけど、なんだかちょっと欲しくなってきちゃった…。
Source: MacRumors, Geekbench Browser