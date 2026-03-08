大阪高島屋で「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」開催！ 全42店舗のグルメ＆グッズが集結
テレビ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）の世界観を体感できるイベント「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」が、3月18日（水）〜3月23日（月）の期間、大阪・大阪市にある高島屋大阪店7階催会場で開催される。
【写真】初登場の盛りそばや寿司も！ 会場で味わえるグルメなど一覧
■楽しいフォトスポットも
今回開催される「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」は、番組で紹介されたグルメやスイーツなど、初出店15店舗を含む42店舗が勢ぞろいする期間限定のイベント。
ラインナップには、自家製チャーシューとモチモチの平打ちちぢれ麺、黄金塩スープの三重奏が楽しめる「塩肉盛りそば」をはじめ、地元民も絶賛する高級回転寿司店の「金沢つづみもん」や、「ロースかつ丼」、「足柄牛小田原丼」、「チーズ角煮まんじゅう」などが並ぶ。
また、北海道の「新鮮イチゴと濃厚“生”ソフトクリーム」や、京都の「水まる餅」、「信州ぜいたくプリンみるくとたまご」、「白熊」といったスイーツも展開。
さらに、ファン必見の公式グッズとして「ぬいぐるみ 設楽さん・日村さん」や「フェイス巾着セット」など約50種類が販売されるほか、“日村ロボ”を設置したフォトスポットも用意され、番組の世界感を存分に満喫できる。
