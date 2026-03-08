◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

皐月賞トライアルが１０頭で争われ、２番人気のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）が直線伸びるも、ゴール前で勝ち馬に差し切られて２着となった。

重賞初挑戦となった前走・東京スポーツ杯２歳Ｓでは、パントルナイーフから０秒２差の３着。ライバルがフレグモーネで回避するなか、結果を出したかったが、タイトルに届かなかった。

勝ったのは３番人気のバステール（川田将雅騎手）。勝ちタイムは２分０秒２。１番人気で３着のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）までが、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場、芝２０００メートル）への優先出走権を獲得した。

佐々木大輔騎手（ライヒスアドラー＝２着）「今日は久々もあって思ったよりゲートを出れませんでした。それでも折り合いは良くなっていましたし、勝ち馬の決め手が違ったかなという感じでした。まだまだ緩い状態で走っているので、さらに良くなりそうな雰囲気があります」