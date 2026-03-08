◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

皐月賞トライアルが１０頭で争われ、３番人気のアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は３着に終わった。坂井瑠星騎手とのコンビで最後の直線でライヒスアドラーとの叩き合いになり、外から伸びたバステールにもかわされた。

実績最上位馬が不完全燃焼に終わった。デビュー２連勝でデイリー杯２歳Ｓを制し、続く朝日杯ＦＳで３着。過去３戦すべてマイルで、今回初の２０００メートル戦に挑んだが、クラシック１冠目と同じ舞台でライバルに屈した。

勝ったのは川田将雅騎手が騎乗した３番人気のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、勝ちタイムは２分０秒２。２番人気のライヒスアドラー（佐々木大輔騎手）が２着。３着のアドマイヤクワッズまでが、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場、芝２０００メートル）への優先出走権を獲得した。

坂井瑠星騎手（アドマイヤクワッズ＝３着）「初の１周競馬も何とか我慢して走ってくれました。道中はいいリズムで行けました。４コーナーの雰囲気から勝てるかと思いましたが、上位２頭には伸び負けてしまいました。まだ使って良くなると思うし、前哨戦としては悪くない内容だったと思います」