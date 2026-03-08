ＪＲＡは３月８日、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）に向けたアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）への遠征を予定している栗東所属馬の出国日程、輸出検疫期間などを発表した。

昨年の有馬記念を制し、ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）に向かうミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）、ドバイ・シーマクラシック（２４１０メートル）の連覇を狙うダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）をはじめ、アウトレンジ、オメガギネス、ガイアフォース、テーオーエルビス、ネッタイヤライ、パイロマンサー、ビダーヤ、ルガル、ロックターミガン、ロードフォンスの１２頭が出国予定。輸出検疫場所は滋賀・栗東トレーニングセンターで１１日から１８日まで。１８日に関西国際空港から出国予定となっている。

ＪＲＡは６日にドバイワールドカップデーでの馬券発売を行わないと発表している。米国とイスラエルのイラン攻撃に関連し、万全の発売体制が十分に担保できないとの判断から農林水産大臣への認可申請を見送ることにした。

なお、現在はドバイ・ワールドカップ・Ｇ１（ダート２０００メートル）に出走予定のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）など２月１４日に行われたサウジカップデーから転戦した日本馬６頭が現地に滞在している。