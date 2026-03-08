◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦前に行われた公式会見に出席。韓国戦で大谷翔平投手（31＝ドジャース）が3回に同点弾を放った先にベンチに向けてやった“落ち着けポーズ”に言及した。

指揮官は「ちょっとそれは見ていなかったですけど、まだ同点でここからというところもあったと思いますし…同点にしてすぐ冷静に判断できるっていうか、やっぱり全然違うなと改めて思いました」と笑った。

大谷は前日の韓国戦で、1点を追う3回1死無走者の第2打席。カウント1ボール1ストライクからの高めに浮いたスライダーを一振りで仕留めた。高い放物線を描いた打球が右翼席に吸い込まれる同点弾。確信歩きの後は大騒ぎする一塁ベンチに向かって落ち着けのポーズを見せていた。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜