連日熱戦が続くWBC(ワールドベースボールクラシック)。日本時間8日の試合では、大会史上初のサヨナラホームランが飛び出しました。

今回が6度目の開催となるWBCですが、これまでサヨナラホームランはありませんでした。しかしこの日、サヨナラ弾が一気に2本も生まれています。

まず史上初の一発が生まれたのは、1次ラウンド・プールDのニカラグア対オランダの一戦。2点を追いかけるオランダが9回裏、2アウト2、3塁からアルビーズ選手が逆転サヨナラ3ランを放ちました。

さらにその後に行われたプールAのパナマ対プエルトリコの試合では、プエルトリコが延長10回裏にヘルネイズ選手がサヨナラのソロホームラン。劇的決着となっています。

WBC史上初のサヨナラホームランが一気に2本出たこの日、大会も公式Instagramに「Team Netherlands and Team Puerto Rico made #WorldBaseballClassic history!」と投稿。

喜ぶ選手たちの写真や劇的な一発の映像とともに「Before today: 0 walk-offs」「After today: 2 walk-offs」と、歴史が作られたことを伝えています。