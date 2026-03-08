◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は3戦目のオーストラリア戦に臨む。試合に先立って先発オーダーが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は3試合連続で「1番・DH」に入った。

6日の台湾戦も「1番・DH」で出場。2回に先制の右越え満塁本塁打を放つなど、3安打5打点で白星発進に大きく貢献した。7日の韓国戦も「1番・DH」で出場し、3回に2試合連発となる右中間ソロを放つなど貢献。今大会2試合で6打数5安打、打率・833と好調を維持している。3試合連続本塁打を放てば17年大会の中田翔以来、侍ジャパンでは史上2人目の快挙となる。

この日のスタメンは台湾戦と韓国戦の2試合で2番を務めていた近藤と3番を務めていた鈴木が入れ替わった。ここまで9打席で安打が出ていない近藤が、ソフトバンクでも担っているクリーンアップで本来の打撃を取り戻せるか注目だ。捕手には初戦に出場した若月が入った。

▼侍ジャパンのスタメンは以下の通り

1番・DH 大谷翔平（ドジャース）

2番・中 鈴木誠也（カブス）

3番・右 近藤健介（ソフトバンク）

4番・左 吉田正尚（レッドソックス）

5番・三 岡本和真（ブルージェイズ）

6番・一 村上宗隆（ホワイトソックス）

7番・二 牧秀悟（DeNA）

8番・遊 源田壮亮（西武）

9番・捕 若月健矢（オリックス）

先発投手・菅野智之（ロッキーズ）