¥Í¥È¥Õ¥ê¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¡×¤Ï4¡ó¡¡WBC¡¢¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬7¡¢8Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á´¹ñÅÅÏÃÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÀÌó¤¹¤ë¡×¤Ï4.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ï¸«¤¿¤¤¤¬·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï36.4¡ó¤Ç¡¢Âç²ñ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÍÎÁÇÛ¿®¤Ë¤ÏÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤«¤é·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¤ò¸«¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¸«¤ë¡×¤Ï21.0¡ó¡£¡Ö»î¹ç¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¤Ï37.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÀÌó¤¹¤ë¡×¤Ï40¡Á50Âå¤ÎÃæÇ¯ÁØ¤¬6.9¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢60Âå°Ê¾å¤Î¹âÇ¯ÁØ¤¬4.8¡ó¡¢30Âå°Ê²¼¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ï2.5¡ó¡£¹âÇ¯ÁØ¤Ç¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ï¸«¤¿¤¤¤¬·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¡×¤¬55.2¡ó¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¤¬52.4¡ó¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡Í¸ú²óÅú¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ423¿Í¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ631¿Í¡£